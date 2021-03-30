Белоруссия ввела ответные санкции в отношении Запада

Власти Белоруссии решили ввести ответные санкции в отношении иностранных граждан и компаний. Об этом говорится в указе президента республики Александра Лукашенко.

Власти Белоруссии решили ввести ответные санкции в отношении иностранных граждан и компаний. Об этом говорится в указе президента республики Александра Лукашенко.

Представители пресс-службы белорусского лидера отметили, что рестрикции включают запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров. По их словам, ограничения против западных государств введены с целью защитить национальные интересы республики.

Европейский союз ранее принял три пакета санкций в отношении Белоруссии. В черный список Брюсселя попали юридические и физические лица, которые якобы причастны к "нарушениям" на президентских выборах.