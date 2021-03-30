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20:36   30 Марта 2021
Происшествия

Тело мужчины нашли в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленобласти

Тело мужчины нашли в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленобласти

Спасатели региона обнаружили тело погибшего рабочего в трюме перевернутого траулера на заводе "Пелла".

Ранее стало известно, что два человека пострадали при аварии на заводе и были госпитализированы. Еще двоих рабочих искали водолазы.

Прокуратура Ленинградской области заинтересовалась инцидентом с опрокидыванием траулера. На место аварии выехал волховстроевский транспортный прокурор. Выяснилось, что судно накренилось во время ремонтных работ. По итогам прокурорской проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, сообщал ФАН.

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#мчс #труп #траулер #Пелла

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