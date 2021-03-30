Тело мужчины нашли в опрокинувшемся судне на заводе "Пелла" в Ленобласти

Спасатели региона обнаружили тело погибшего рабочего в трюме перевернутого траулера на заводе "Пелла".

Спасатели региона обнаружили тело погибшего рабочего в трюме перевернутого траулера на заводе "Пелла".

Ранее стало известно, что два человека пострадали при аварии на заводе и были госпитализированы. Еще двоих рабочих искали водолазы.

Прокуратура Ленинградской области заинтересовалась инцидентом с опрокидыванием траулера. На место аварии выехал волховстроевский транспортный прокурор. Выяснилось, что судно накренилось во время ремонтных работ. По итогам прокурорской проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, сообщал ФАН.