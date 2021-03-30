Иван Охлобыстин представил фрагмент своей новой скандальной пьесы "Пар"

Актер и сценарист Иван Охлобыстин рассчитывал, что главную роль в его новой пьесе исполнит Михаил Ефремов. Ожидалось, что артист сыграет в проекте на сцене театра "Современник".

Актер и сценарист Иван Охлобыстин рассчитывал, что главную роль в его новой пьесе исполнит Михаил Ефремов. Ожидалось, что артист сыграет в проекте на сцене театра "Современник".

С постановкой Охлобыстину придется повременить, ведь кандидат на главную роль Михаил Ефремов в прошлом году был приговорен к лишению свободы за смертельное ДТП в центре Москвы. Кроме него, звезда "Интернов" хотел видеть в спектакле певца Гарика Сукачева и актера Дмитрия Харатьяна. Однако новая пьеса под названием "Пар" оказалась сильно провокационной. От произведения отказались многие издательства, а театры не рискуют выпускать ее на сцену.

С фрагментом пьесы, который зачитал сам автор, можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей. Драматург представил список действующих лиц и отрывок. В ближайшее время должен появиться полный вариант текста.

"Пьеса "Пар", но с учетом того, что я не выговариваю одну из трех букв, можно назвать просто "Па". Это драма в двух актах и четырех явлениях с буфетом", — поясняет Охлобыстин.

Михаил Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения актер вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП погиб водитель Сергей Захаров. Актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.