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20:19   30 Марта 2021
Политика

Премьер Пашинян планирует подать в отставку до 5 мая

Премьер Пашинян планирует подать в отставку до 5 мая

Армянский премьер Никол Пашинян намерен подать заявление об отставке в период между 20 апреля и 5 мая. Об этом заявил руководитель аппарата главы правительства Арсен Торосян.

Руководитель аппарата в беседе с журналистами агентства Sputnik Армения отметил, что такой срок предусмотрен законодательством.

Пашинян анонсировал уход с занимаемой должности во время рабочего визита в Армавирскую область. Он заявлял, что продолжит исполнять обязанности главы кабмина, чтобы организовать досрочные выборы в парламент.

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