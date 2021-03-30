20:19 30 Марта 2021Политика
Премьер Пашинян планирует подать в отставку до 5 мая
Армянский премьер Никол Пашинян намерен подать заявление об отставке в период между 20 апреля и 5 мая. Об этом заявил руководитель аппарата главы правительства Арсен Торосян.
Армянский премьер Никол Пашинян намерен подать заявление об отставке в период между 20 апреля и 5 мая. Об этом заявил руководитель аппарата главы правительства Арсен Торосян.
Руководитель аппарата в беседе с журналистами агентства Sputnik Армения отметил, что такой срок предусмотрен законодательством.
Пашинян анонсировал уход с занимаемой должности во время рабочего визита в Армавирскую область. Он заявлял, что продолжит исполнять обязанности главы кабмина, чтобы организовать досрочные выборы в парламент.