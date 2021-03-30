В Роскачестве назвали худшие импортные вина до тысячи рублей
Роскачество проверило импортные вина стоимостью до тысячи рублей, представленные на прилавках российских магазинов. Эксперты оценили более 120 вин из 13 стран, и только три из них оказались плохими. Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе организации.
«Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов – Martini Asti и Mondoro Asti», — говорится в сообщении Роскачества.
Специалисты оценивали органолептические показатели вина (внешний вид, запах, вкус) по шкале Всемирной организации винограда и вина. Оценку ниже 71 балла получили вина с существенными недостатками во вкусе и аромате.
Так, эксперты посчитали плохим красное полусладкое вино «Киндзмараули Dugladze» (Грузия). В антирейтинге оказалось и сербское полусладкое вино Броjаница Вранц, а также вино игристое «Лыхны» из Абхазии.
Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti.
Вина с оценкой от 71 до 78 баллов — простые и невыразительные. Они приемлемы с точки зрения качества, эксперты считают такие вина удовлетворительными. Их в рейтинге 12.
«Если оценки низкие, значит, с винами действительно что-то не так. В этом стоит разобраться производителям и импортерам»,— подчеркивают эксперты.
Роскачество обнародует полный рейтинг импортных вин в начале апреля. Ранее эксперты организации объяснили, как выбрать хорошее ликерное вино.