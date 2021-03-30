В Роскачестве назвали худшие импортные вина до тысячи рублей

Лидерами антирейтинга стали вина Грузии.

Роскачество проверило импортные вина стоимостью до тысячи рублей, представленные на прилавках российских магазинов. Эксперты оценили более 120 вин из 13 стран, и только три из них оказались плохими. Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе организации.

«Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов – Martini Asti и Mondoro Asti», — говорится в сообщении Роскачества.

Специалисты оценивали органолептические показатели вина (внешний вид, запах, вкус) по шкале Всемирной организации винограда и вина. Оценку ниже 71 балла получили вина с существенными недостатками во вкусе и аромате.

Так, эксперты посчитали плохим красное полусладкое вино «Киндзмараули Dugladze» (Грузия). В антирейтинге оказалось и сербское полусладкое вино Броjаница Вранц, а также вино игристое «Лыхны» из Абхазии.

Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti.

Вина с оценкой от 71 до 78 баллов — простые и невыразительные. Они приемлемы с точки зрения качества, эксперты считают такие вина удовлетворительными. Их в рейтинге 12.

«Если оценки низкие, значит, с винами действительно что-то не так. В этом стоит разобраться производителям и импортерам»,— подчеркивают эксперты.

Роскачество обнародует полный рейтинг импортных вин в начале апреля. Ранее эксперты организации объяснили, как выбрать хорошее ликерное вино.