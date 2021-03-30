Работник автосалона в Екатеринбурге впал в кому после взрыва бочки

Разрезавший металлическую бочку мужчина получил тяжелые травмы в результате внезапного взрыва. Сейчас он находится в коме.

Разрезавший металлическую бочку мужчина получил тяжелые травмы в результате внезапного взрыва. Сейчас он находится в коме.

Врачи борются за жизнь механика автосалона Hyundai, который впал в кому после ЧП на работе, сообщают местные СМИ. Молодой человек резал болгаркой металлическую бочку, в которой ранее хранилось моторное масло. Искра спровоцировала воспламенение паров, из-за чего последовал хлопок.

Сотрудника доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, рваными ранами лица и переломом верхней челюсти. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.