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20:10   30 Марта 2021
Политика

Президент Бразилии отстранил от работы руководителей шести ключевых министерств

Президент Бразилии отстранил от работы руководителей шести ключевых министерств

Масштабная кадровая реформа произошла в Бразилии. Свои посты покинули сразу шесть министров ключевых ведомств.

Эрнесту Араужу покинул пост главы МИД Бразилии, а его должность занял дипломат и экс-советник президента Карлос Альберту Франку. Конгресс Бразилии считает, что именно внешнеполитическое ведомство ответственно за провал поставок вакцин от коронавируса.

Кадровые перестановки коснулись и министерства обороны. Также генерального прокурора Леви Меллу сменил на должности глава Минюста Андре Мендонса, а министерство юстиции возглавил представитель федеральной полиции, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что в Бразилии приостановили рассмотрение заявки на регистрацию вакцины от "Спутник V". Специалисты утверждали, что им якобы не предоставили нужной информации о препарате, передавал сайт 360tv.ru.

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