"Никто его вытаскивать не собирается": политик Стариков о выгоде ареста Навального для его сторонников

Соратники осужденного блогера Алексея Навального не заинтересованы в его освобождении из тюрьмы, считает публицист и политолог Николай Стариков.

Соратники осужденного блогера Алексея Навального не заинтересованы в его освобождении из тюрьмы, считает публицист и политолог Николай Стариков.

Арест Навального со временем обесценился, из-за чего его соратники получили право распоряжаться ресурсами признанного в РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) в личных целях. Вопросом, есть ли у ближайших соратников блогера мотивация его "вызволить", в эфире программы "Стена Сосновского" на YouTube-канале "Соловьев Live" задался Николай Стариков.

"Если честно, я думаю, что никто его из ИК-2 вытаскивать не собирается. Потому что он так хорошо сидит для MI-6. Можно теперь десять лет бороться за его освобождение, печальные фотографии развешивать по всем столицам Европы. Его команде тоже хорошо. Он лишний теперь", — сказал он.

В то же время в последнее время в публичном пространстве все чаще появляется глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. Она, в первую очередь, не заинтересована в освобождении Навального. В руки Леонида Волкова же, главы сетки штабов, переходит полный контроль над медиаактивами.

"У Волкова деньги, у Марии — тексты и факты, и Навальный им не нужен. Им нужен Навальный, сидящий в колонии и страдающий, чтобы создавать повод для вывода людей на улицы", — заметил Стариков.

Директор фонда Навального Иван Жданов ранее дал понять, что он, как и другие его соратники, не собирается возвращаться в Российскую Федерацию. Он прямо заявил, что боится "сесть в тюрьму", в одном из репортажей проекта "Редакция".