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20:09   30 Марта 2021
Политика

У Норкина получилось насмешить гостей эфира древним анекдотом о русской бане

У Норкина получилось насмешить гостей эфира древним анекдотом о русской бане

Советский анекдот про случай в русской бане рассмешил гостей передачи "Место встречи", его рассказал телеведущий Андрей Норкин.

Герой шутливой истории Норкина — интеллигентный человек, который решил сходить в общественную баню. По сюжету, мужчина с портфелем и веником встречает у кассы женщину с семечками.

"Он спрашивает: Баня функционирует?

Она: Чо?

Он: Баня работает?

Она: А, ну да.

Он: Вода циркулирует?

Она: Чо?

Он: Вода есть?

Она: Ну да.

Он: Тогда дайте мне билет на одно лицо.

Она: Чо?

Он: Мне одному, на мое лицо.

Она: Как — на одно лицо? А вы что, ж... мыть не будете?" — сказал Нокрин, насмешив присутствовавших.

Ведущий во время эфира выразил сомнение, что иностранцы когда-нибудь смогут понять русский юмор. Примечательно, что у него получилось вызвать смех публики "очень древним" анекдотом.

Интернет-пользователи ранее пошутили о намерении завести личные дневники в случае блокировки Twitter в России, передает телеканал "360".

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#анекдот #норкин #место встречи

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