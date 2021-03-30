У Норкина получилось насмешить гостей эфира древним анекдотом о русской бане

Советский анекдот про случай в русской бане рассмешил гостей передачи "Место встречи", его рассказал телеведущий Андрей Норкин.

Советский анекдот про случай в русской бане рассмешил гостей передачи "Место встречи", его рассказал телеведущий Андрей Норкин.

Герой шутливой истории Норкина — интеллигентный человек, который решил сходить в общественную баню. По сюжету, мужчина с портфелем и веником встречает у кассы женщину с семечками.

"Он спрашивает: Баня функционирует? Она: Чо? Он: Баня работает? Она: А, ну да. Он: Вода циркулирует? Она: Чо? Он: Вода есть? Она: Ну да. Он: Тогда дайте мне билет на одно лицо. Она: Чо? Он: Мне одному, на мое лицо. Она: Как — на одно лицо? А вы что, ж... мыть не будете?" — сказал Нокрин, насмешив присутствовавших.

Ведущий во время эфира выразил сомнение, что иностранцы когда-нибудь смогут понять русский юмор. Примечательно, что у него получилось вызвать смех публики "очень древним" анекдотом.

Интернет-пользователи ранее пошутили о намерении завести личные дневники в случае блокировки Twitter в России, передает телеканал "360".