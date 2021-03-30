У Норкина получилось насмешить гостей эфира древним анекдотом о русской бане
Советский анекдот про случай в русской бане рассмешил гостей передачи "Место встречи", его рассказал телеведущий Андрей Норкин.
Герой шутливой истории Норкина — интеллигентный человек, который решил сходить в общественную баню. По сюжету, мужчина с портфелем и веником встречает у кассы женщину с семечками.
"Он спрашивает: Баня функционирует?
Она: Чо?
Он: Баня работает?
Она: А, ну да.
Он: Вода циркулирует?
Она: Чо?
Он: Вода есть?
Она: Ну да.
Он: Тогда дайте мне билет на одно лицо.
Она: Чо?
Он: Мне одному, на мое лицо.
Она: Как — на одно лицо? А вы что, ж... мыть не будете?" — сказал Нокрин, насмешив присутствовавших.
Ведущий во время эфира выразил сомнение, что иностранцы когда-нибудь смогут понять русский юмор. Примечательно, что у него получилось вызвать смех публики "очень древним" анекдотом.
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