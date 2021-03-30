Астраханские ученые предупредили о риске смерти от бессонницы

Фатальная семейная бессонница способна нанести организму человека серьезный вред и впоследствии привести к смерти, предупредили исследователи из Астрахани.

Фатальная семейная бессонница способна нанести организму человека серьезный вред и впоследствии привести к смерти, предупредили исследователи из Астрахани.

Обычная бессонница может оказать сильное негативное влияние на организм, однако не способна обернуться летальным исходом. В то же время науке известны случаи смерти от фатальной семейной бессонницы. С момента заболевания до гибели человека может пройти несколько лет.

Мутация в генах человека становится причиной этого заболевания. Первые три месяца человек с фатальной семейной бессонницей страдает от неврозов и панических атак, чувствует постоянную усталость. На второй стадии больной начинает видеть галлюцинации. Такое состояние может сохраняться у пациента до пяти месяцев. Затем человек впадает в кому и наступает смерть, сообщает газета "Аргументы и Факты".