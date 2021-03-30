Трубоукладчик "Академик Черский" направился в сторону "Северного потока — 2"

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось в сторону недостроенной части российского газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось в сторону недостроенной части российского газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании.

Трубоукладчик покинул территорию Калининграда. Об этом стало известно из информации глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

В районе Калининградской области проходили ходовые и предэксплуатационные испытания, после которых "Академик Черский" должен был присоединиться к трубоукладочной барже "Фортуна". Теперь судно держит курс на северо-запад Балтийского моря, пишет ТАСС.

На данный момент место назначения трубоукладчика указывается как зона открытого моря. Прибыть к месту назначения судно планирует вечером в среду.