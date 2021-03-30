Новоизбранный президент ЦАР Туадера принял присягу

Африканский политик Фостен-Арканж Туадера принес присягу после победы на выборах. Церемония прошла в здании Национальной Ассамблеи.

Африканский политик Фостен-Арканж Туадера принес присягу после победы на выборах. Церемония прошла в здании Национальной Ассамблеи.

Туадера во второй раз стал президентом Центральноафриканской Республики. Во время официальной речи новый лидер страны пообещал поддерживать закон и справедливость, пишет Федеральное агентство новостей.

Центральноафриканский президент также обозначил основные направления в будущем. Туадера намерен уделить особое внимание открытой экономике и работе над инклюзивным обществом.

Президент ЦАР переизбирается каждые пять лет. Впервые Фостен-Арканж Туадера стал лидером страны в 2016 году. В этот раз жители республики также отдали большинство голосов за его переизбрание.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее поздравил лидера ЦАР с победой на президентских выборах, говорится в материале телеканала "360".