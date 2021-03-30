Стало известно, когда губернатор Кемеровской области ответит на вопросы граждан

Отчетная пресс-конференция "900 дней. Новый этап развития" пройдет в онлайн-режиме. Отвечать на вопросы граждан будет губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Отчетная пресс-конференция "900 дней. Новый этап развития" пройдет в онлайн-режиме. Отвечать на вопросы граждан будет губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Мероприятие состоится 7 апреля, Цивилев ответит на вопросы не только журналистов, но и жителей Кемеровской области. Пока не уточняется, во сколько пройдет пресс-конференция, однако известно, что губернатор будет вещать из Новокузнецка.

Зрители смогут посмотреть выступление Цивилева на телеканалах "Кузбасс-1" и "Россия-24". В соцсети также подключат прямую трансляцию. Жители области зададут все важные вопросы: про предстоящий 300-летний юбилей, ремонт дорог, уборку снега и так далее.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ранее допустил, что причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" мог быть поджог, сообщает сайт 360tv.ru.