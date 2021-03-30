Сотрудник СОБР получил ранение в ходе штурма коттеджа мытищинского стрелка

Врачи госпитализировали бойца СОБР, который участвовал в штурме дома в Мытищах, откуда ведет огонь его 61-летний хозяин. Сотрудник Росгвардии получил ранение в ногу.

Врачи госпитализировали бойца СОБР, который участвовал в штурме дома в Мытищах, откуда ведет огонь его 61-летний хозяин. Сотрудник Росгвардии получил ранение в ногу.

Утром к дому 61-летнего Владимира Б. приехали сотрудники правоохранительных органов. Они получили информацию о том, что мужчина может быть связан с незаконным оборотом оружия. Силовики решили проверить сведения и осмотреть дом. Хозяин встретил их стрельбой из автомата. В сторону правоохранителей он также метнул пару гранат.

Сдаваться владелец дома не собирался. К месту были стянуты отряды СОБР и ОМОН, затем последовало решение о начале штурма, сообщал ФАН.