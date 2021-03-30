Пушков одобрил идею провести встречу Путина, Макрона и Меркель без Зеленского

Проведение российско-французско-немецких переговоров на высшем уровне, на которые не будет приглашен украинский лидер, является правильным решением, потому что такой формат предполагает обсуждение широкого круга вопросов, а не только Донбасса.

Проведение трехсторонних российско-французско-немецких переговоров на высшем уровне, на которые не будет приглашен украинский лидер, является правильным решением, потому что такой формат предполагает обсуждение широкого круга вопросов, а не только Донбасса.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление официального представителя президента России Дмитрия Пушкова о том, что лидеры РФ, Франции и Германии Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель соответственно планируют провести трехсторонние переговоры в режиме видеоконференции.

По словам Пескова, эта онлайн-встреча будет проведена не в нормандском формате, но тем не менее одним из запланированных для обсуждения вопросов станет Донбасс.

«Переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского — верное решение. Во-первых, потому что обсуждать будут не только Донбасс. Не все в отношениях этой тройки сводится к Украине, так что в Киеве возмущаются напрасно», — прокомментировал это заявление Пескова член Совета Федерации Алексей Пушков.

Кроме того, добавил сенатор, участие Украины в переговорах никак не способствует достижению договоренностей или понимания. Украина, по его словам, на всех международных площадках от Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) играет исключительно деструктивную роль.

«И, наконец, Донбасс обсуждают с Киевом с 2015 года, а воз и ныне там: Украина саботирует Минские соглашения, а другой основы для решения кризиса нет», — подчеркнул Пушков в заключение.

Напомним, ранее во вторник, 30 марта, МИД Украины заявил, что заранее отвергает все результаты переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, если они будут проведены без участия украинского лидера Владимира Зеленского.