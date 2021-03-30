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19:02   30 Марта 2021
Общество

Владимир Путин назвал хорошей идеей запуск IV конкурса управленцев "Лидеры России"

Владимир Путин назвал хорошей идеей запуск IV конкурса управленцев "Лидеры России"

Идею запуска четвертого конкурса управленцев "Лидеры России" поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Владимир Путин.

Так, в ходе второго Наблюдательного АНО, прошедшего в режиме видеоконференции, о новом сезоне конкурса сообщил генеральный директор совета АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Мероприятие проводится по поручению главы государства с 2017 года, его целью является формирование сообщества лидеров.

Старт регистрации участников в текущем году будет дан 31 марта в 11.00 по московскому времени. Конкурс заменен на восемь отраслевых треков, из которых шесть основных и два дополнительных.

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#путин #конкурс управленцев #лидеры россии

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