Владимир Путин назвал хорошей идеей запуск IV конкурса управленцев "Лидеры России"

Идею запуска четвертого конкурса управленцев "Лидеры России" поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Владимир Путин.

Идею запуска четвертого конкурса управленцев "Лидеры России" поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Владимир Путин.

Так, в ходе второго Наблюдательного АНО, прошедшего в режиме видеоконференции, о новом сезоне конкурса сообщил генеральный директор совета АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Мероприятие проводится по поручению главы государства с 2017 года, его целью является формирование сообщества лидеров.

Старт регистрации участников в текущем году будет дан 31 марта в 11.00 по московскому времени. Конкурс заменен на восемь отраслевых треков, из которых шесть основных и два дополнительных.