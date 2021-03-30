Малышева дала гипертоникам советы по занятию спортом
Людям с неконтролируемой гипертонией во время занятий спортом необходимо соблюдать ряд рекомендаций, заявила теледоктор Елена Малышева.
Повышение артериального давления является естественной реакцией организма на физическую нагрузку. У человека, который регулярно занимается спортом, артериальное давление, как правило, снижается. Об этом рассказала известная российская телеведущая и медик Елена Малышева.
Тем людям, которые страдают от неконтролируемых перепадов давления, нужно заниматься спортом крайне осторожно. Физическая нагрузка может провоцировать осложнения, в том числе и инсульт.
"Перед занятием физкультурой нужно принять лекарство, и только потом заниматься. Если давление в норме на лекарственной терапии, то можно заниматься спортом", — пояснила она.
Малышева также подчеркнула, что получасовая нагрузка на протяжении пяти дней в неделю способна существенно снизить артериальное давление. При этом гипертоникам необходимо крайне внимательно относиться к своему состоянию и не перенапрягаться.