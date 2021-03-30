Пензенская пенсионерка погибла под колесами большегруза

Полиция устанавливает причины смертельного ДТП на Экспериментальной улице в Пензе. Там многотонный грузовик наехал на 74-летнюю женщину.

Полиция устанавливает причины смертельного ДТП на Экспериментальной улице в Пензе. Там многотонный грузовик наехал на 74-летнюю женщину.

Автомобиль МАЗ под управлением 30-летнего мужчины сбил пожилую женщину на окраине города, сообщает пресс-служба ГИБДД. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые перегородили дорогу служебным автомобилем. На снимках очевидцев можно заметить, что тело лежит посреди проезжей части. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.