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18:57   30 Марта 2021
Происшествия

Пензенская пенсионерка погибла под колесами большегруза

Пензенская пенсионерка погибла под колесами большегруза

Полиция устанавливает причины смертельного ДТП на Экспериментальной улице в Пензе. Там многотонный грузовик наехал на 74-летнюю женщину.

Автомобиль МАЗ под управлением 30-летнего мужчины сбил пожилую женщину на окраине города, сообщает пресс-служба ГИБДД. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые перегородили дорогу служебным автомобилем. На снимках очевидцев можно заметить, что тело лежит посреди проезжей части. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

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