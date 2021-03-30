Полиция задержала замглавы правительства Ставрополья по подозрению в коррупции

Задержанный полицией чиновник мог быть инициатором мошеннических схем и незаконно получить 130 миллионов рублей. Ему грозит реальный срок.

Задержанный полицией чиновник мог быть инициатором мошеннических схем и незаконно получить 130 миллионов рублей. Ему грозит реальный срок.

Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в коррупции.

Старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что Петрашова вместе с коллегой Александром Золотаревым подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что с 2013 по 2015 год задержанный получил не менее 130 миллионов рублей якобы на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Средства ему передавали как лично, так и через посредников.