18:54 30 Марта 2021Происшествия
Полиция задержала замглавы правительства Ставрополья по подозрению в коррупции
Задержанный полицией чиновник мог быть инициатором мошеннических схем и незаконно получить 130 миллионов рублей. Ему грозит реальный срок.
Задержанный полицией чиновник мог быть инициатором мошеннических схем и незаконно получить 130 миллионов рублей. Ему грозит реальный срок.
Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в коррупции.
Старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что Петрашова вместе с коллегой Александром Золотаревым подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие полагает, что с 2013 по 2015 год задержанный получил не менее 130 миллионов рублей якобы на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Средства ему передавали как лично, так и через посредников.