Баранец: Генеральный штаб Украины просчитался в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение бронетехники ВСУ в жилых кварталах у линии фронта в Донбассе. Однако армии республик готовы к любым силовым операциям Киева и уже заготовили новые «котлы».

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение бронетехники ВСУ в жилых кварталах у линии фронта в Донбассе. Однако армии республик готовы к любым силовым операциям Киева и уже заготовили новые «котлы».

Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Перемещения, которые украинские силовики совершали с 1 марта, называются режимом просачивания и сближения с боевыми позициями Народной милиции Донбасса, рассказал он. Также Баранец считает, что таким образом ВСУ прикрывают подготовку к военной операции.

«Бронетехника обычно подгоняется для того, чтобы прикрывать специальные мелкие штурмовые группы, которые будут работать на этих улицах, а броня будет их прикрывать. Я не думаю, что украинцы настолько глупые и не понимают, что бронетехника на улицах любого города — это заманчивая цель для любого противника, потому что она может поражаться с четырех сторон», — сказал в беседе с Nation News.

При этом ВСУ «плюют на международные нормы» и, не обращая внимания на наблюдателей ОБСЕ, выполняют удобные для себя маневры, даже если они противоречат каким-то прежним договоренностям. По словам Баранца, организация играет все меньшую и меньшую роль в тех военных раскладах, которые готовят украинцы. Также спикер считает, что военные Донбасса уже готовы к любым маневрам ВСУ.

«Я думаю, что украинское руководство избрало путь медленной силовой оккупации Донбасса. Но Генштаб Украины просчитался. Дончане очень хорошо подготовились ко встрече незваных гостей и заготовили котлы», — заключил военный эксперт.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда украинские власти начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

Ранее эрудит и политолог Анатолий Вассерман объяснил, зачем Киев напоказ перебрасывает танки в Донбасс.