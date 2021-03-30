Девушку-хакера будут судить за взлом сайтов школы и колледжа в Калуге

Жительнице Калуги грозит четыре года лишения свободы за взлом сайтов образовательных учреждений, где она училась, сообщает областная прокуратура.

Жительнице Калуги грозит четыре года лишения свободы за взлом сайтов образовательных учреждений, где она училась, сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что 24-летняя девушка в сентябре 2020 года запустила на своем компьютере программу для взлома интернет-ресурсов. Атака производилась в отношении официального сайта одной из школ Калуги и колледжа.

"Целью этих действий было получение доступа к администрированию и изменению информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений", — отмечено в сообщении ведомства.

Действия злоумышленницы квалифицировали по части 1 статьи 273 УК РФ "Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации". Уголовное дело следователи направили в суд.