Девушку-хакера будут судить за взлом сайтов школы и колледжа в Калуге
Жительнице Калуги грозит четыре года лишения свободы за взлом сайтов образовательных учреждений, где она училась, сообщает областная прокуратура.
Следствие установило, что 24-летняя девушка в сентябре 2020 года запустила на своем компьютере программу для взлома интернет-ресурсов. Атака производилась в отношении официального сайта одной из школ Калуги и колледжа.
"Целью этих действий было получение доступа к администрированию и изменению информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений", — отмечено в сообщении ведомства.
Действия злоумышленницы квалифицировали по части 1 статьи 273 УК РФ "Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации". Уголовное дело следователи направили в суд.