Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:34   30 Марта 2021
Происшествия

Девушку-хакера будут судить за взлом сайтов школы и колледжа в Калуге

Девушку-хакера будут судить за взлом сайтов школы и колледжа в Калуге

Жительнице Калуги грозит четыре года лишения свободы за взлом сайтов образовательных учреждений, где она училась, сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что 24-летняя девушка в сентябре 2020 года запустила на своем компьютере программу для взлома интернет-ресурсов. Атака производилась в отношении официального сайта одной из школ Калуги и колледжа.

"Целью этих действий было получение доступа к администрированию и изменению информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений", — отмечено в сообщении ведомства.

Действия злоумышленницы квалифицировали по части 1 статьи 273 УК РФ "Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации". Уголовное дело следователи направили в суд.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#девушка #взлом #сайт #хакер #калуга #школа #колледж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров