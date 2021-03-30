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18:57   30 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным

Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным

Украина стала первой в мире страной, в которой приравняли электронные паспорта к обычным. Законопроект поддержали 302 депутата Верховной Рады, говорится на сайте «Государственные услуги онлайн».

«Украина — первое государство мира, где цифровые паспорта в смартфоне юридически получили такую же силу, что и бумажные и пластиковые документы», — сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь цифровой паспорт украинца для выезда за границу, находящийся в приложении «Дія», будет иметь такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. С 23 августа 2021 года такие документы будет обязана принимать любая организация.

Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным

Впрочем, несмотря на возможность беспрепятственного использования цифрового удостоверения личности, есть и ряд исключений. Предъявить бумажную или пластиковую копию придется при пересечении государственной границы, въезде или выезде в Крым и на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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