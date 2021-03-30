Два человека оказались заблокированными в трюме после ЧП на заводе "Пелла" в Ленобласти

Сотрудники МЧС занимаются спасением людей, застрявших в трюме частично затопленного корабля.

Сотрудники МЧС занимаются спасением людей, застрявших в трюме частично затопленного корабля.

ЧП произошло при спуске на воду судна "Скорпион" на заводе "Пелла" под Петербургом. Оно практически полностью завалилось на бок и частично опирается на стену причала. По предварительным данным, два человека оказались запертыми в трюме. Сейчас их разыскивают спасатели.

Всех остальных с судна эвакуировали сотрудники МЧС. Среди них также оказалось несколько людей, которым понадобилась медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.