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18:20   30 Марта 2021
Происшествия

Два человека оказались заблокированными в трюме после ЧП на заводе "Пелла" в Ленобласти

Два человека оказались заблокированными в трюме после ЧП на заводе "Пелла" в Ленобласти

Сотрудники МЧС занимаются спасением людей, застрявших в трюме частично затопленного корабля.

ЧП произошло при спуске на воду судна "Скорпион" на заводе "Пелла" под Петербургом. Оно практически полностью завалилось на бок и частично опирается на стену причала. По предварительным данным, два человека оказались запертыми в трюме. Сейчас их разыскивают спасатели.

Всех остальных с судна эвакуировали сотрудники МЧС. Среди них также оказалось несколько людей, которым понадобилась медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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#чп #ленобласть #судно #Пелла

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