Генпрокуратуру РФ просят проверить новый вуз при СПбГУ на связь с Соросом

Координационный совет НКО РФ призвал проверить Университет свободных искусств и наук на предмет тесной взаимосвязи с американским меценатом Джорджем Соросом.

Координационный совет некоммерческих организаций (НКО) России призвал Генпрокуратуру проверить создающийся при СПбГУ Университет свободных искусств и наук на предмет тесной взаимосвязи с американским миллиардером Джорджем Соросом, который финансировал революции на постсоветском пространстве.

Активисты координационного совета считают, что иностранные НКО, подконтрольные Соросу, могут использовать учреждение в своих целях.

Соответствующее обращение инициаторы направили также в Администрацию Президента и Совет Федерации. В документе подчеркивается, что в открытии нового образовательного учреждения заинтересованы такие зарубежные НКО, как Фонд Сороса «Открытое общество», а также «Бард-колледж» и «Центрально-Европейский университет» Леона Ботштейна.

«[Они] используют Университет свободных искусств и наук как часть глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране», — уверен председатель координационного совета Антон Цветков.

Эксперты обеспокоены, что основная задача образовательных организаций, принадлежащих Ботштейну, — воспитывать «агентов влияния», а также формировать оппозиционные настроения среди студентов и творческой интеллигенции. Результатом такой политики должен стать раскол в элитах стран Восточной Европы.

В этой связи совет просит также признать «Бард-колледж» нежелательной организацией на территории России, поскольку он представляет угрозу для безопасности государства, убеждены инициаторы обращения.

Фонд «Открытое общество» Сороса в 2015 года признан нежелательным в РФ. Но миллиардер продолжает финансировать российскую оппозицию.