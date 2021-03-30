Жители поселка Новые Вешки боятся говорить об опасном соседе

Сосед стрелка из Мытищ поделился своим мнением о нем. Он рассказал, что все местные жители считают мужчину криминальным авторитетом.

Сосед стрелка из Мытищ поделился своим мнением о нем. Он рассказал, что все местные жители считают мужчину криминальным авторитетом.

Житель элитного поселка Новые Вешки сообщил журналистам РЕН ТВ, каково жить с таким соседом. По его словам, выстрелы он слышал еще вчера, да и вообще на участке неспокойно.

"Там преступный авторитет живет", — утверждает очевидец.

От прочих комментариев мужчина отказался. Установлено, что 61-летний преступник проживает с семьей. Родственники сейчас покинули коттедж. По предварительным данным, они не знали, чем занимается хозяин дома.

Мужчина подозревается в незаконном обороте оружия. Помимо этого он был фигурантом уголовных дел о мошенничестве и находился в розыске по делу о краже. Несколько отрядов спецподразделений готовятся к штурму. Подозреваемый добровольно сдаваться в руки правоохранителей не намерен.