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18:10   30 Марта 2021
Экономика

Экономист Масленников рассказал, что будет с ценами на бензин в России

Экономист Масленников рассказал, что будет с ценами на бензин в России

Экономист Никита Масленников оценил в беседе с журналистами ситуацию со стоимостью бензина в Российской Федерации.

Так называемый топливный демпфер должен заработать с 1 мая, напоминает собеседник "ПолитРоссии". Благодаря нововведению заводы-переработчики начнут получать обратный акциз. В результате внутренние цены будут ниже, чем цены на мировом рынке, объясняет Масленников.

"В данном случае есть оптимистические признаки, которые сводятся к тому, что увеличена квота продаж нефтезаводами своей конечной продукции на биржи", — заявил эксперт.

Резкий взлет цен остановлен, а стоимость бензина сохраняется на одном уровне, добавляет собеседник издания. Субсидии в рамках топливного демпфера будут мотивировать увеличение выпуска, в мае и июне могут фиксироваться "спокойные" показатели по ценам, подытожил Масленников.

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