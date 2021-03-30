Экономист Масленников рассказал, что будет с ценами на бензин в России

Экономист Никита Масленников оценил в беседе с журналистами ситуацию со стоимостью бензина в Российской Федерации.

Экономист Никита Масленников оценил в беседе с журналистами ситуацию со стоимостью бензина в Российской Федерации.

Так называемый топливный демпфер должен заработать с 1 мая, напоминает собеседник "ПолитРоссии". Благодаря нововведению заводы-переработчики начнут получать обратный акциз. В результате внутренние цены будут ниже, чем цены на мировом рынке, объясняет Масленников.

"В данном случае есть оптимистические признаки, которые сводятся к тому, что увеличена квота продаж нефтезаводами своей конечной продукции на биржи", — заявил эксперт.

Резкий взлет цен остановлен, а стоимость бензина сохраняется на одном уровне, добавляет собеседник издания. Субсидии в рамках топливного демпфера будут мотивировать увеличение выпуска, в мае и июне могут фиксироваться "спокойные" показатели по ценам, подытожил Масленников.