Трое британских школьников отравились печеньем с каннабисом

Британские школьники попали в больницу после того, как их угостили "домашним" печеньем с каннабисом. Жертвами "веселой" выпечки стали трое учащихся.

Британские школьники попали в больницу после того, как их угостили "домашним" печеньем с каннабисом. Жертвами "веселой" выпечки стали трое учащихся.

Трое подростков оказались на больничных койках после того, как другой учащийся принес в образовательное учреждение печенье с добавлением каннабиса. Состав "домашней" выпечки вызвал сильнейшее отравление, в связи с чем понадобилось срочно вызывать скорую. О последствиях угощений из рук малознакомых лиц сообщает Daily Star.

История, едва не ставшая трагедией, произошла в одной из школ Лестера под Ноттингемом. После того как три ученика были госпитализированы в больницу, полиция и школьные руководители начали расследование инцидента. Оказалось, что печенье, сдобренное марихуаной, в школу принес одноклассник попавших в больницу ребят. Подростки до сих пор находятся на лечении, правда, уже выздоравливают и скоро вернутся к занятиям.

Отец одного из детей, доставленных в госпиталь, считает, что несовершеннолетние съели печенья случайно. Мужчина сказал, что его ребенка "легко провести": должно быть, школьник принял печенье от ученика, с которым они не дружили, и не знал, что в нем содержится наркотик класса В.

"Я был в слезах — мой ребенок понятия не имел, что в этом печенье была конопля. И оказался в реанимации, а потом — в ЭКГ-кабинете", — сокрушался британец.

По словам мужчины, пока он был с сыном в больнице, то встретил родителей двух других детей, которые также съели "печенья" и заболели. Как стало известно, студент раздавал выпечку не только друзьям, но и случайным детям. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить, что же произошло в образовательном учреждении Лестера.