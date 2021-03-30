Электричка из Петербурга насмерть сбила перебегавшего пути мужчину

Трагедия произошла между ж/д станциями Разъезд генерала Омельченко и Луга. Молодой мужчина пересекал пути прямо перед приближающимся составом и угодил под его колеса.

Трагедия произошла между ж/д станциями Разъезд генерала Омельченко и Луга. Молодой мужчина пересекал пути прямо перед приближающимся составом и угодил под его колеса.

Машинист электропоезда, следовавшего из Петербурга в Лугу, заметив пешехода, принял попытку экстренного торможения. Мужчина не среагировал на звуковой сигнал и в результате столкновения от полученных травм погиб на месте.

Отмечается, что место происшествия не оборудовано пешеходным переходом. По предварительным данным, погибшему не более 30 лет, его личность устанавливают следователи. Правоохранители также выясняют все обстоятельства случившегося.