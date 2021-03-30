Политический аналитик Владимир Соловейчик раскрыл корыстные цели Соединенных Штатов в отношении России. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Политический аналитик Владимир Соловейчик раскрыл корыстные цели Соединенных Штатов в отношении России. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Владимир Соловейчик в беседе с ФАН заявил, что "российское вмешательство", которое придумало руководство США, является психологическим воздействием на американцев. Ранее бывший агент ФБР уже рассказывал, зачем Америка придумала "российскую угрозу". По его словам, сделано это было с целью оправдать работу американских спецслужб. Они придумали "киберугрозу", "хакеров" и "вмешательство" России, чтобы реализовать корыстные цели.

"На самом деле, нет никакой "русской угрозы". Русские уже давно абсолютно ничем нам не угрожают. Все эти истории про "русских троллей", российское вмешательство в президентские выборы 2016 и 2020 годов не стоят и выеденного яйца. Скажу больше — они сфабрикованы от начала и до конца", — сказал американец.

Владимир Соловейчик поддержал сказанное бывшим агентом ФБР и добавил, что спецслужбы США во главу угла ставят не государственные, а коммерческие мотивы. По словам эксперта, нет никаких доказательств "российского вмешательства" в выборы США. Общественность только слышит пустые заявления сторонников Демократической партии США во главе с вице-президентом Камалой Харрис и президентом Джо Байденом.