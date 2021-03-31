Задним числом министр. Богатейший строитель Самары «роет котлован» губернатору Азарову

Самарский губернатор Дмитрий Азаров безуспешно пытается согласовать кандидатуру своего ставленника на пост главы регионального минстроя.

На прошлой неделе в практике утверждения кандидатур российских чиновников произошел беспрецедентный случай. Министерство строительства и ЖКХ РФ впервые отказало губернатору в просьбе согласовать назначение его креатуры на пост главы регионального профильного ведомства.*

Примечательно, что 35-летний Евгений Чудаев де-факто занимает пост главы минстроя Самарской области с декабря 2018 года. Он стал министром через три месяца после того, как губернаторские выборы выиграл Дмитрий Азаров — глава самарской администрации с 2010 по 2014 годы. Последний предпринимает уже вторую попытку «легализовать» господина Чудаева.

В феврале 2019 года Азаров писал тогдашнему главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву, а в нынешнем марте его преемнику — Иреку Файзуллину. В первом случае письмо губернатора осталось без ответа, а во втором — пришел отказ.

«Ситуация вообще экстраординарная, — говорит глава Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко. — Губернаторы редко пытаются продавливать решения, против которых выступает правительство либо администрация президента. Но все-таки Самарская область достаточно крупный регион, и элитные игроки там имеют свои ресурсы влияния. Вот и решились на такую игру».

По данным издания «Коммерсантъ», отказали Азарову на уровне вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина — центр недоволен темпами ввода новых площадей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Более того, ФСБ, по информации источников «Ъ», в назначении Чудаева усмотрела конфликт интересов.

Об интересе последнего к рынку недвижимости в Самаре знают. Отец главного по стройкам в Поволжье молодого чиновника Николай Чудаев возглавляет крупнейшую девелоперскую компанию региона ГК «Древо». Примечательно, что самарский минстрой с приходом Чудаева-младшего превратился в филиал отцовского бизнеса с точки зрения подбора кадров. Новый начальник укомплектовал ведомство двумя десятками бывших сотрудников «Древа».

Казалось бы, сетовать губернатору Азарову на недостаток профессионалов в строительной сфере не приходилось, однако в течение двух лет область провалилась по динамике ввода нового жилья на фоне соседних регионов.

Минстрой РФ отметил снижение показателей в 2020 году на 23% по сравнению с предыдущим годом и нерешенные проблемы обманутых самарских дольщиков. Росстат по итогам 2020 года отвел Самарской области 77 место из 85 по числу построенных жилых домов. Азаров объяснил сложившуюся ситуацию пандемией.

Тем временем «Древо» пошло в рост. Компания фактически осталась без конкурентов на региональном рынке и получала большую часть бюджетных средств на застройку. В 2019 году организации доверили 82% средств областной казны, а спустя год ей выделили 750 млн рублей по федеральной программе «Стимулирование жилищного строительства».

Помимо казенных средств, в 2020 году компания обзавелась тремя привлекательными земельными участками общей площадью 3,5 га под застройку с одобрения регионального УФАС в обмен на расселение 300 обманутых дольщиков.

Для Чудаева-младшего 2019 год выдался не самым прибыльным, если делать выводы на основе отчетов областного правительства — он заработал 21 млн рублей. Годом ранее его доходы превысили 320 млн рублей. Тут потомственный девелопер с лихвой опередил своего начальника Азарова, который тогда заработал всего 4,2 млн, согласно официальной декларации.

В то, что и большинству жителей Самарской области не приходится сводить концы с концами главный областной строитель верит. Ранее Чудаев заявил, что у 64% жителей региона есть деньги на ипотеку, а в 2021 году количество желающих взять долгосрочные кредиты на жилье увеличится на треть. Как эти оптимистичные ожидания соотносятся с показателем среднедушевого дохода населения региона 27 890 рублей в месяц (данные Самарстата за 2020 год), министр не уточнил.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что настойчивые попытки продавить решение о назначении Чудаева сопряжены с политическими рисками для Азарова, однако его страхует группа федеральной поддержки. Одним из признаков того, что у губернатора есть определенные ресурсы влияния, собеседник называет назначение министром культуры Самарской области дипломированного юриста Татьяны Мрдуляш — 34-летней дочери экс-вице-премьера РФ Ольги Голодец.

«Я думаю, что кандидатура Чудаева фигурирует в рамках каких-то системных договоренностей губернатора и он должен их выполнять, — рассуждает эксперт. — А выполнять он их не может, потому что есть воля федерального центра, правительства на то, чтобы этого не произошло. И риски тоже очевидны, потому что ассоциативный ряд тут выстраивается очень негативный: есть понятие бизнес, а есть понятие промысел. Для того, чтобы владеть промыслом нужно чтобы у власти были свои люди и они бы помогали выстраивать бизнес. Вот эта схема напоминает больше промысел. Люди в Самаре не глупые, они понимают, что к чему».

Границу между строительным бизнесом и промыслом на берегах Волги, вероятно, проведут люди в синих мундирах. По инициативе депутатов Госдумы обстоятельства назначения Чудаева на соответствие федеральному законодательству проверит Генпрокуратура РФ. Не исключено, что решения ставленника Азарова на посту главы областного минстроя утратят юридическую силу.

Минстрой Самарской области не впервые оказывается в поле зрения силовиков. Ранее работа подконтрольного Чудаеву ведомства заинтересовала региональное управление СКР. Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге в отношении его заместителя — Андрея Маслова. Чиновника подозревают в подделке отчета о готовности детских садов.

В июле 2018 года в России вступили в силу поправки к федеральному закону №214. Они требуют обязательного согласования кандидатур региональных министров строительства с федеральным профильным ведомством.