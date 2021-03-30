Москвич прописал 167 тысяч мигрантов и уехал в колонию

За свои услуги злоумышленники получали от мигрантов от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Суд отправил в колонию участника банды, которая помогала мигрантам незаконно проживать в Москве. Их услугами воспользовались почти 167 тысяч человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. Отмечается, что суд приговорил 25-летнего москвича Андрея Ермалаева к 2 годам колонии со штрафом в 100 тысяч рублей.

«Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя столицы Андрея Ермалаева», — говорится в отчете.

Как ранее сообщала Генпрокуратура, злоумышленники с 2018-го по 2019 год передавали в полицию ложные сведения о месте пребывания иностранцев. Злоумышленники сообщали, что принимающей стороной зарубежных гостей выступали коммерческие организации, а местом пребывания указывали всегда одно единственное помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги мошенники получали от мигрантов от 2,5 до 5 тысяч рублей.