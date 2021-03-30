Судмедэксперты озвучили официальную версию смерти певицы Легкоступовой 

Сотрудники судмедэкспертизы разрешили обнародовать заключение с официальной версией смерти известной певицы Валентины Легкоступовой.

Сотрудники судмедэкспертизы разрешили обнародовать заключение с официальной версией смерти известной певицы Валентины Легкоступовой.

По мнению главного судмедэксперта Москвы и руководителя исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, заслуженная артистка России скончалась из-за многолетней алкогольной зависимости. Именно она вызвала ряд хронических заболеваний, которые обострились после произошедшей травмы головы.

Документ комплексного анализа включает в себя 60 листов. Помимо "полиорганной недостаточности", развившейся на фоне злоупотребления спиртными напитками, специалисты указали на проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой. Эксперты считают, что травма головы не могла стать главной причиной смерти артистки, так как основное влияние на ее мозг оказала "хроническая алкогольная интоксикация", сообщает издание "Коммерсантъ".

Документ посмертного анализа состояния Легкоступовой фактически полностью снимает ответственность с ее третьего мужа Юрия Фирсова. Некоторые коллеги и родственники покойной исполнительницы хита "Ягода малина" многие месяцы именно его винили в смерти певицы.