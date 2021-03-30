Подавший в отставку Кириллов выступил перед депутатами Ахтубинского района

Отставка главы Ахтубинского района Алексея Кириллова была принята на заседании Совета депутатов.

Отставка главы Ахтубинского района Алексея Кириллова была принята на заседании Совета депутатов.

Участие также приняли представитель губернатора Астраханской области Виктория Гурьянова и помощник ахтубинского прокурора Айгуль Мулдашева. Уже бывший глава района выступил перед депутатами и подвел итоги своей работы. Также политик поблагодарил всех за содействие.

"Я желаю, чтобы ваш труд был полезен для Ахтубинского района, и совместная работа Совета и администрации была на благо населения. Вам и всем жителям района желаю всего самого хорошего", – сказал на прощание Кириллов.

Депутаты единогласно приняли отставку главы Ахтубинского района. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Виктор Татаринов. Он останется на этой должности до выборов, которые пройдут уже в сентябре 2021 года.

Министерство спорта РФ ранее опровергло информацию о том, что глава ведомства Олег Матыцин решил подать в отставку, сообщает сайт 360tv.ru.