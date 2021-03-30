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17:40   30 Марта 2021
Политика

Подавший в отставку Кириллов выступил перед депутатами Ахтубинского района

Подавший в отставку Кириллов выступил перед депутатами Ахтубинского района

Отставка главы Ахтубинского района Алексея Кириллова была принята на заседании Совета депутатов.

Участие также приняли представитель губернатора Астраханской области Виктория Гурьянова и помощник ахтубинского прокурора Айгуль Мулдашева. Уже бывший глава района выступил перед депутатами и подвел итоги своей работы. Также политик поблагодарил всех за содействие.

"Я желаю, чтобы ваш труд был полезен для Ахтубинского района, и совместная работа Совета и администрации была на благо населения. Вам и всем жителям района желаю всего самого хорошего", – сказал на прощание Кириллов.

Депутаты единогласно приняли отставку главы Ахтубинского района. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Виктор Татаринов. Он останется на этой должности до выборов, которые пройдут уже в сентябре 2021 года.

Министерство спорта РФ ранее опровергло информацию о том, что глава ведомства Олег Матыцин решил подать в отставку, сообщает сайт 360tv.ru.

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#астраханская область #кириллов #Гурьянова

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