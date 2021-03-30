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17:38   30 Марта 2021
Технологии

Прототип ракеты Starship взорвался во время испытательного полета

Прототип ракеты Starship взорвался во время испытательного полета

Прототип космического корабля компании SpaceX, предназначенного для полетов к другим планетам Солнечной системы, взорвался в ходе выполнения программы испытаний.

Об этом сообщили официальные представители компании SpaceX. Инцидент произошел при попытке посадить прототип корабля Starship, разработанный компанией Илона Маска, после его успешного запуска на высоту порядка десяти километров.

Старт производился уже в десятый раз, все предыдущие попытки добиться мягкой посадки Starship также не увенчались успехом и закончились взрывом корабля.

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#космос #spacex #starship

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