WP рассказал о «коварной рекламе» российского Севморпути

Американские журналисты уверены, что Россия воспользовалась пробкой в Суэцком канале в своих целях.

Американская газета The Washington Post (WP) пишет, что Россия якобы «коварно» воспользовалась инцидентом в Суэцком канале ради собственной выгоды. После того, как один из крупнейших контейнеровозов Ever Given на несколько дней заблокировал проход по каналу, Москва вновь готова напомнить миру о Северном морском пути (СМП) – «амбициозном инфраструктурном плане президента Владимира Путина».

«Когда судоходство в Суэцком канале на прошлой неделе полностью остановилось, российские власти начали деятельно рекламировать СМП. Посол по особым поручениям по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов в пятницу [26 марта] сказал, что блокировка Суэцкого канала должна заставить мир взглянуть на СМП как на альтернативу», — сообщает WP.

По словам Николая Корчунова, в настоящее время у Северного морского пути нет альтернативы. Задача по освоению Арктики в условиях таяния полярных льдов и реализацию генерального плана СМП возложена на государственные компании «Газпром», «Роснефть», «Росатом» и частную компанию «Новатэк».

О том, какой ледокол вошел в состав российского атомного флота в октябре 2020 года, читайте в материале «Политики Сегодня».

Справка ПС

Арктика обладает огромными запасами природного газа и нефти. Организации и исследовательские группы со всего мира дают разные оценки по объему «черного золота» в регионе. Так, глобальная исследовательская группа по энергетике и добыче полезных ископаемых Wood Mackenzie насчитала 233 миллиардов баррелей нефти.

Природного газа в Арктике еще больше. По мнению ученых из геологических служб США и Дании, объем газа составляет около 1550 триллионов кубометров. Этого количества хватит, чтобы снабжать голубым топливом весь мир в течение 14 лет.