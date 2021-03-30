ВОЗ объяснила, как коронавирус передался от летучей мыши к человеку

Доклад о результатах научной миссии в Ухане, цель которой заключалась в выявлении источника SARS-CoV-2, опубликован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Доклад о результатах научной миссии в Ухане, цель которой заключалась в выявлении источника SARS-CoV-2, опубликован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Документ содержит сведения о результатах исследования, проведенного учеными ВОЗ на территории Уханя, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19. Источник болезни все еще не обнаружен, поэтому ученые продолжают рассматривать все гипотезы происхождения вируса, заметил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом в докладе отмечается, что мнение о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 "крайне маловероятно". Ученые больше склоняются к версии, что болезнь передалась людям от летучих мышей через другое животное.