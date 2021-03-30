Екатерина Стриженова впервые после падения в студии вышла на связь с поклонниками

Телеведущая Екатерина Стриженова впервые вышла на связь с поклонниками после того, как упала в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Телеведущая Екатерина Стриженова впервые вышла на связь с поклонниками после того, как упала в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Неприятный инцидент произошел 29 марта. Ведущая не заметила ступеньку, оступилась в туфлях на высоких каблуках и упала на глазах у соведущего, присутствующих экспертов и всех телезрителей. После рекламного перерыва в студии она больше не появилась.

Сегодня Стриженова записала фанатам небольшое видеообращение, которое опубликовала в своем аккаунте Instagram. На видео журналистка выглядит уставшей. Она рассказала о поставленном диагнозе и перенесенной операции.

"Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку", — рассказала Екатерина.

Она добавила, что на момент записи видео уже, к счастью, все позади. По всей видимости, 53-летняя телеведущая нескоро сможет вернуться в эфир Первого канала.