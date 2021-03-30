В Испании назвали «плохой шуткой» стратегию Зеленского по «возвращению» Крыма

Читатели испанского издания ABC удивились стратегии по «деоккупации» Крыма, которую представил украинский президент Владимир Зеленский. Некоторые из них предположили, что Киев ждет от Евросоюза вступления в конфликт с Москвой.

Читатели испанского издания ABC удивились стратегии по «деоккупации» Крыма, которую представил украинский президент Владимир Зеленский. Некоторые из них предположили, что Киев ждет от Евросоюза вступления в конфликт с Москвой.

«Это либо очень серьезная новость, либо очень плохая шутка: страна или страны ЕС, входящие в НАТО, будут поддерживать конфликт против России», — иронизирует один из пользователей.

Некоторые припомнили Зеленскому его прежние таланты.

«Господин президент [Украины] – профессиональный комик. США и НАТО должны держаться подальше от этого человека и его сторонников», – считает другой юзер.

«Отобрать Крым у России, ха-ха-ха. Все равно что Мексике отобрать Техас у США», — сравнили в Испании.

«Скорее, Испания вернет себе Гибралтар, чем Украина — Крым», — подхватили пользователи.

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма 24 марта. Недавно он анонсировал проведение так называемой «Крымской платформы», цель которой, по его словам, «вернуть Украине украинское». Президент сообщал, что обсуждал инициативу с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой.

Работа «Крымской платформы» должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в Киеве. Состав участников пока неизвестен.