Строитель из Дерби едва не удушил спутницу после сна о боях в клетке

Британский строитель едва не убил свою подругу после жуткого сна. Дерущегося во сне англичанина приговорили к 18-ти годам тюрьмы за покушение на убийство.

Британский строитель едва не убил свою подругу после жуткого сна. Дерущегося во сне англичанина приговорили к 18-ти годам тюрьмы за покушение на убийство.

Британец едва не задушил свою приятельницу после того, как ему приснился сон, что он сражается с противником в бойцовой клетке. По словам мужчины, его соперник бился жестко, и поэтому сам он "был вынужден" использовать удушающий захват. Видимо, во сне мужчина подумал, что противник — это несчастная девушка, которая лежала рядом на кровати. О соотношении снов и реальности сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников правоохранительных органов, на скамье подсудимых оказался 30-летний Брэдли С. Материалами дела занимался Королевский суд Дерби, который осудил Брэдли за покушение на убийство и приговорил британца к 18 годам лишения свободы в колонии. На свободе у злоумышленника остались двое детей, матерью которых была как раз потерпевшая.

Трагедия едва не случилась в маленьком городе Алвастон. Девушка мирно спала, а в этот момент ее спутнику снился ужасный сон, события которого каким-то образом перешли в реальность. Впоследствии британец утверждал, что видел во сне драку в клетке и держал своего вымышленного противника в удушающем захвате, прежде чем проснулся и обнаружил, что его руки обвились вокруг шеи возлюбленной.

Девушка к тому моменту уже потеряла сознание. После того как мужчина это обнаружил, он позвонил своей матери, которая велела ему обратиться в экстренные службы. Сотрудники медицинской службы приехали оперативно и смогли спасти жизнь пострадавшей.

Брэдли С. был арестован и обвинен в покушении на убийство, которое он сперва отрицал во время двухнедельного судебного разбирательства. Однако, учитывая неопровержимые доказательства, присяжные признали мужчину виновным. Пострадавшая британка заявила, что ее жизнь была "полностью перевернута с ног на голову" этим нападением.

"Я не могу представить себе время, когда моя жизнь снова станет нормальной. Я больше не могу позволить своим детям обнимать меня за шею, это расстраивает и пугает меня, и я вздрагиваю от этого чувства", — сокрушается Ребекка Д.

По словам перепуганной англичанки, мысль о том, что у нее могут быть новые отношения, приводит девушку в ужас, и она не знает, сможет ли когда-нибудь снова начать встречаться с кем-либо. Прокурор поблагодарил Ребекку за стойкость и непоколебимую поддержку в этом деле, учитывая, какой шок и ужас она пережила в ту ночь.