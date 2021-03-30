Новый министр природы Мурманской области обозначил первоочередные задачи ведомства

Сохранение уникальной экосистемы Кольского полуострова стало одной из главных задач, которые поставлены перед новым министром природы Мурманской области Сергеем Абариновым.

Сохранение уникальной экосистемы Кольского полуострова стало одной из главных задач, которые поставлены перед новым министром природы Мурманской области Сергеем Абариновым.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области возглавил Сергей Абаринов. Губернатор региона Андрей Чибис на совещании рассказал, что перед новым министром поставлено много важных задач.

В частности, первоочередной задачей ведомства станет сохранение экосистемы Кольского полуострова. Также Абаринов уделит особое внимание развитию экотуризма.

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