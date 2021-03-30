Handelsblatt: Суэцкий кризис показал, чем обернулась глобализация

Гиперглобализация на глазах всего мира начала резко замедляться, и расплачиваться за все приходится потребителям, на которых производители и продавцы перекладывают свои проблемы.

Гиперглобализация на глазах всего мира начала резко замедляться, и расплачиваться за все приходится потребителям, на которых производители и продавцы перекладывают свои проблемы.

Об этом во вторник, 30 марта, пишет немецкое издание Handelsblatt, автор которого Торстен Рике отмечает, что именно кризис судоходства в Суэцком канале стал символом пробуксовки глобализации. И даже, если вскоре график движения кораблей через эту важнейшую водную артерию наладится, мир уже увидел, с какими проблемами ему придется сталкиваться в ближайшем будущем.

А проблемы, по словам журналиста, наблюдаются во всех сферах жизни и касаются вакцин, нефтепродуктов, компьютерных чипов и другой высокотехнологичной продукции.

«Проблемы в области нефтехимии, выражающиеся в росте цен на синтетические материалы, в скором времени будут преодолены, когда пройдут последние последствия зимнего шторма в Техасе. Нехватка вакцин же, напротив, во многих регионах мира будет наблюдаться еще долго», — отмечает Рике.

Геополитическая технологическая война между США и Китаем привела к тому, что многие высокотехнологичные товары оказались «меж двух фронтов», и производителям еще долго придется мириться с такой ситуацией. Подтверждением этому стала гонка за субсидии на строительство новых заводов по производству чипов. При этом производство оказалось загнано в рамки политических предписаний, таких, например, как европейские законы о логистических цепочках. Согласно этим законам, ответственность за соответствие производственных технологий «европейским ценностям» перекладывается на компании, которым принадлежит производство.

«Это хорошо, но всему есть своя цена. Повышение безопасности поставок сопровождается ростом расходов и потерями в эффективности. Даже краткосрочная реакция, такая как улучшение диверсификации у поставщиков или оптимизация складского хозяйства, также приводит к расходам», — объясняет автор.

В долгосрочной перспективе необходимость переноса производственных цепочек или их возврата в географически близкий регион ведет к кардинальным изменениям в расчетах.

«Демонтаж системы международного разделения труда превратит гиперглобализацию в резкое замедление — "слоуглобализацию". В конце концов, за замедление платить будут и потребители — это выразится в росте цен», — подчеркивает Рике.

Однако, и это тоже пойдет на пользу миру, уверен немецкий журналист, так как на протяжении слишком долгого времени в тени глобализации оставались такие серьезные проблемы как детский труд и принудительный труд, негативной воздействие глобальных маршрутов на экологию и климат, поддержка авторитарных режимов и угрозы нацбезопасности.

«К изменениям подталкивают не только пандемия и блокада Суэцкого канала, которые показали нам, насколько мы зависимы и ранимы. Давление исходит не только из Вашингтона, где после (экс-президента США) Дональда Трампа и (новый глава Белого дома) Джо Байден ставит с ног на голову излюбленный немецкий лозунг "Перемены через торговлю"», — отмечает Торстен Рике в заключение.

Наибольшее давление, по словам журналиста, исходит от самих потребителей, так как те неожиданно оказались не готовы оплачивать глобализацию любой ценой.