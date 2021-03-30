Россия за день. Главное: отставка мэра Бийска за «неуд» и паводок в Иркутске

Правительство Санкт-Петербурга перенимает полномочия полиции, а в Башкирии думают над созданием Зауральской агломерации.

Омская область. Мэр Омска Оксана Фадина подала документы на праймериз по выборам в Госдуму РФ 30 марта в 10:00, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». В случае победы градоначальник сможет выдвинуть свою кандидатуру в нижнюю палату парламента. Однако в каком статусе Фадина будет участвовать в выборах — через список или одномандатный округ — пока неизвестно.

Челябинская область. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил кандидатуру Татьяны Колчинской на пост замминистра здравоохранения региона. Трехмесячный испытательный срок Колчинская в статусе исполняющей обязанности отработала без претензий.

Иркутская область. В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления некоторых районов талыми водами. Мэр города Руслан Болотов поручил круглосуточно отслеживать уровень воды во всех реках города, расчищать их русла и водостоки. Сейчас спасатели и дорожные службы освобождают русло речки Солянка, которая залила 71 участок.

Республика Татарстан. 25-летнего замглавы исполкома Пестречинского района Республики Татарстан Дамира Байгильдина задержали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении 1,4 млн рублей, которые были выделены в качестве гранта. Предположительно, Байгильдин совершил преступление еще до вступления в должность, будучи бизнесменом.

Санкт-Петербург. С 29 июня 2021 года правительство Санкт-Петербурга начнет выписывать протоколы и эвакуировать за неправильную парковку вместо полиции. Соглашение об этом Смольный подписал с МВД РФ. Ответственным за реализацию новых полномочий станет комитет по транспорту.

Барнаул. Предприниматель Максим Серебренников выиграл тендер на доставку в Барнаул трамваев, подаренных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вместо стартовой цены в 4,04 млн рублей Серебренников согласился доставить «подарок» за 2,9 млн рублей. На торги было подано 12 заявок. В финал прошли только четыре компании и один индивидуальный предприниматель, который и стал победителем аукциона.

Нижегородская область. Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода». В этом году город празднует юбилей. Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину вместе с администрацией города поручено разработать правила и порядок вручения награды, а также обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений.

Приморский край. Экс-руководителя Владивостокского морского торгового порта Заирбека Юсупова назначили на пост вице-губернатора Приморского края. Он сменит на должности Александра Костенко, в ведении которого были Госавтонадзор, министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также краевая ветеринарная инспекция и агентство по рыболовству.

Красноярский край. Арестованный экс-депутат парламента Красноярского края Анатолий Быков планирует баллотироваться в Госдуму РФ. По словам его адвоката Алексея Прохорова, Быков находится в СИЗО, что не запрещает ему выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Республика Якутия. Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов предложил назначить экс-кандидата в мэры Якутска Виталия Обедина на пост заместителя главы города, назвав его «новой политической звездой». На прошедших выборах Обедин набрал 39,67% голосов. Его обошел врио мэра Евгений Григорьев с 44,27%.

Чукотский автономный округ. Правительство Чукотки в 2,5 раза увеличило финансирование строительства жилья в регионе. В 2021 году власти планируют ввести 6,7 тыс. кв. метров жилья, в том числе и в арктических районах округа. В общей сложности округу потребуется около 2,5 млрд рублей для расселения 21 тыс. кв. метров аварийного жилья до 2024 года.

Алтайский край. Мэр Бийска, что в Алтайском крае, Александр Студеникин подал в отставку после того, как городская дума признала его работу неудовлетворительной. Студеникин попросил депутатов принять его решение до 31 мая 2021 года. Главой наукограда он стал в 2017 году.

Республика Башкортостан. В Башкирии могут создать Зауральскую агломерацию. Идею обсудили на совещании по разработке программы развития Зауралья на 2022–2024 годы. Как отметила замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Екатерина Кликунова, это привлечет в регион новые инвестиции и даст толчок к реализации инфраструктурных проектов.

Республика Крым. Замглавы правительства Республики Крым Евгения Кабанова оштрафовали на 3 тысячи рублей за отказ надеть маску на борту самолета. Политик в это время находился в отпуске. Кабанов заявил, что осознает свою вину и исполнит решение Симферопольского районного суда неукоснительно.

Архангельская область. Экс-глава Виноградовского района Архангельской области Алексей Таборов предстанет перед Новодвинским городским судом за крупную взятку. По версии следствия, чиновник получил от бизнесмена квартиру в обмен на заключение с ним контрактов на приобретение нескольких жилых помещений. На имущество Таборова наложили арест суммой выше 3 млн рублей. Свою вину он не признает.