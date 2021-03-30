В России может появиться центр по истории ВОВ

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать идею о создании в стране центра по истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщают СМИ.

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать идею о создании в стране центра по истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщают СМИ.

Идею о создании координационного центра по истории Великой Отечественной войны Владимиру Путину предложил директор Института российской истории Юрий Петров в ходе заседания президентского совета по межнациональным отношениям. По его мнению, в таком месте можно было бы хранить память об отдельных людях, участвовавших в войне.

"Одним словом, высказываем предложение подумать над созданием национального центра истории Великой Отечественной войны", — сказал Петров.

Владимир Путин подтвердил интерес людей к истории войны и заявил, что поддержит идею о создании центра.