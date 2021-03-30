Мятеж в ЕС: итальянцы закупили «Спутник V» без согласования с Брюсселем

По мнению британского издания Daily Express, в Евросоюзе начинается мятеж на фоне заторможенной прививочной кампании.

Президент провинции Кампания на юге Италии Винченцо Де Лука заключил договор на поставку российской вакцины «Спутник V», не дожидаясь одобрения препарата Евросоюзом. Британское издание Daily Express назвало этот шаг «мятежом в ЕС».

«В ожидании одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и итальянского надзорного органа (AIFA) мы подписали контракт после нескольких недель переговоров», – сообщил Де Лука.

Президент уточнил, что сделка вступит в силу не раньше, чем будет получено разрешение от регулятора на использование вакцины в Европе. В том, что это произойдет Де Лука не сомневается, поскольку уже заявил о готовности поделиться остатками вакцины с другими итальянскими регионами. О готовности принять такую помощь уже заявили регионы Умбрия, Лацио и Сардиния.

По данным журналистов, Кампания является одной из самых пострадавших от коронавируса провинций в Италии. С начала пандемии там зарегистрировано более 320 тысяч случаев заболевания.

Отметим, на данный момент в ЕС одобрено четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Jonhson. Российский «Спутник V» до сих пор проходит тестирования. Несмотря на просьбы некоторых государств ускорить этот процесс, еврокомиссар Тьерри Бретон настаивает на том, что Европа не нуждается в российском препарате.

«Мы не можем вмешиваться в производственные процессы собственных компаний, которые нацелены на производство существующих вакцин в ближайшие месяцы», – заявил Бретон в одном из своих последних интервью.

Темпы вакцинации в странах Евросоюза при этом оставляют желать лучшего, отмечает британское издание.

Проблем с прививочной кампанией на Апеннинском полуострове нет только в Республике Сан-Марино. Окруженная Италией, республика не входит в ЕС. С февраля в ней активно прививают население российским «Спутником V». В связи с этим лидер итальянской политической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини призвал премьер-министра Италии последовать примеру карликового государства.

О планах закупить в апреле 1 млн доз российского «Спутника V» заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.