В Смоленске пять кандидатов поборются за место мертвого депутата облдумы

Председатель областного избиркома Олеся Жукова сообщила, что на дополнительных выборах за место депутата поборются пять кандидатов.

Председатель областного избиркома Олеся Жукова сообщила, что на дополнительных выборах за место депутата поборются пять кандидатов.

Избирательный процесс пройдет 15 и 16 мая по 16-му одномандатному округу. Ранее его представлял Павел Беркс. После его смерти место стало вакантным, именно на него и нацелены пять кандидатов. Сейчас избирком занимается организацией кампании, чтобы она прошла на высоком уровне.

На место депутата выдвинуты представители региональных отделений партий "Справедливая Россия", ЛДПР, "Пенсионеры за социальную справедливость", КПРФ и "Единая Россия". Комиссией была проведена регистрация кандидатов. Олеся Жукова сообщила, что выборы пройдут согласно требованиям Роспотребнадзора. Именно поэтому процесс разделили на два дня. Участки начнут работу в 08:00 и закончат в 20:00.

Также избирком представил фамилии кандидатов: Александр Баранов, Алексей Василенков, Зоя Карпылева, Виталий Сидоренков, Игорь Титов.

Тем, кто не сможет явиться на участки, предоставляется возможность проголосовать дома. Об этом заранее необходимо предупредить через сайт муниципальных или государственных услуг.

Телеканал "360" ранее сообщал, что депутат Госдумы РФ Максим Зайцев обратился к властям Татарстана и Минпросвещения для решения вопроса о строительстве школы в поселках под Казанью.