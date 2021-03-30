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16:42   30 Марта 2021
Происшествия

Двое собутыльников в Удмуртии погибли в бане от отравления угарным газом

Двое собутыльников в Удмуртии погибли в бане от отравления угарным газом

Мужчины напились и отправились в баню. Там они провели всю ночь и, предположительно, отравились угарным газом.

Погибшие проживали в селе Люк Завьяловского района. Тела мужчин обнаружили их приятели ранним утром, рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным следствия, незадолго до трагедии жители Удмуртии в компании знакомых распивали спиртное. Вечером двое нетрезвых мужчин решили отправиться в парилку. Утром их тела нашли участники посиделок. Согласно предварительной версии, любители горячительных напитков отравились угарным газом.

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#смерть #удмуртия #баня #угарный газ

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