Двое собутыльников в Удмуртии погибли в бане от отравления угарным газом

Мужчины напились и отправились в баню. Там они провели всю ночь и, предположительно, отравились угарным газом.

Мужчины напились и отправились в баню. Там они провели всю ночь и, предположительно, отравились угарным газом.

Погибшие проживали в селе Люк Завьяловского района. Тела мужчин обнаружили их приятели ранним утром, рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным следствия, незадолго до трагедии жители Удмуртии в компании знакомых распивали спиртное. Вечером двое нетрезвых мужчин решили отправиться в парилку. Утром их тела нашли участники посиделок. Согласно предварительной версии, любители горячительных напитков отравились угарным газом.