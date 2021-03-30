Поклонники завалили цветами могилу Александра Липницкого в деревне Аксиньино

Александра Липницкого похоронили на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья. Друзья приехали проводить его в последний путь.

Александра Липницкого похоронили на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья. Друзья приехали проводить его в последний путь.

Попрощаться с культовым музыкантом приехали его родные, друзья и коллеги. Мероприятие посетили Гарик Сукачев, Григорий Лепс и музыкальный журналист Артемий Троицкий. Могилу рок-звезды буквально утопили в цветах.

О трагедии стало известно 26 марта. По словам очевидцев, собака музыканта выбежала на лед и провалилась в полынью, а Липницкий бросился ей на помощь. На следующий день его тело обнаружили ниже по течению в Москве-реке.