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16:34   30 Марта 2021
Происшествия

Петербуржец разбился об рельсы на станции метро "Электросила"

Петербуржец разбился об рельсы на станции метро "Электросила"

Житель Санкт-Петербурга погиб в машине скорой помощи после падения с платформы на станции "Электросила".

По предварительным данным, мужчина стоял почти у туннеля, но вскоре оказался на пути у движущегося состава. Машинист применил экстренное торможение, но его усилия не увенчались успехом, сообщает телеканал "Царьград".

Пострадавшего подняли на платформу и передали прибывшим медикам скорой помощи, но пациент умер по пути в больницу. Руководство метрополитена из-за произошедшего приостановило движение поездов на синей ветке. Вскоре оно было полностью возобновлено.

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#метро #смерть #спб #электросила

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