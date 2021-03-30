Петербуржец разбился об рельсы на станции метро "Электросила"

Житель Санкт-Петербурга погиб в машине скорой помощи после падения с платформы на станции "Электросила".

Житель Санкт-Петербурга погиб в машине скорой помощи после падения с платформы на станции "Электросила".

По предварительным данным, мужчина стоял почти у туннеля, но вскоре оказался на пути у движущегося состава. Машинист применил экстренное торможение, но его усилия не увенчались успехом, сообщает телеканал "Царьград".

Пострадавшего подняли на платформу и передали прибывшим медикам скорой помощи, но пациент умер по пути в больницу. Руководство метрополитена из-за произошедшего приостановило движение поездов на синей ветке. Вскоре оно было полностью возобновлено.