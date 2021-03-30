Бывший полковник Захарченко отказался признать вину за взяточничество

Экс-сотрудник полиции Дмитрий Захарченко отказался признаться в получении взяток на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Такое заявление он сделал в ходе заседания Пресненского суда.

Экс-сотрудник полиции Дмитрий Захарченко отказался признаться в получении взяток на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Такое заявление он сделал в ходе заседания Пресненского суда.

Слушание по уголовному делу в отношении Захарченко началось в Пресненском районном суде города Москвы 30 марта. Ответчик во время заседания заявил, что обвинение ему "не понятно".

"Вину свою не признаю.<...> Я буду доказывать свою невиновность по всем вменяемым мне статьям", — передает слова бывшего полковника ТАСС.

Следствие ранее установило, что Захарченко занимался взяточничеством в период с 2007 по 2016 год. По информации СК России, он получал средства от организованной группы, которая контролировала несколько юридических лиц.