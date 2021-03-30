Кипр возобновил выдачу про-виз российским туристам

Оформление про-виз на Кипр вновь открыто для граждан России, сообщает генконсульство республики в Санкт-Петербурге. Некоторые граждане РФ уже получили документ.

Оформление про-виз на Кипр вновь открыто для граждан России, сообщает генконсульство республики в Санкт-Петербурге. Некоторые граждане РФ уже получили документ.

Министерство здравоохранения Кипра 29 марта обновило категоризацию стран, согласно которой все государства мира делятся на группы в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки. РФ впервые оказалась включена в "красную". Это означает, что с 1 апреля россияне смогут въезжать в республику при выполнении ряда условий. В связи с этим Кипр возобновил для граждан РФ выдачу электронных про-виз.

"Только вчера начали прием документов, мне сегодня уже пришла", — рассказал "Политике сегодня" житель Северной столицы, который уже успел воспользоваться услугой.

Правила оформления документа подробно расписаны на сайте консульства. Отмечается, что возобновляется не только выдача про-виз на Кипр, но и обычных.

Про-виза в республику для граждан РФ появилась в 2009 году. Это документ в электронном формате, который разрешает въезд и выезд в республику. Заявку на получение можно подавать, используя электронную почту. Данная система может быть использована для получения однократной въездной визы сроком пребывания не более 90 дней в течение полугода.